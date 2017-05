Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial cuidado para não ofender ninguém. O dia se apresentará tranquilo ao trabalho, muitos negócios e ao trato com o sexo oposto. Não tenha medo e encare tudo de frente.

TOURO – Uma sensação de bem estar e paz interior estará prevalecendo em sua vida. As possibilidades de encontrar soluções rápidas para seus problemas estarão favorecidas. Por outro lado, o sucesso profissional e amoroso será evidente.

GÊMEOS – Início de uma relação amorosa mais intensa e feliz. Haverá oportunidade para se aproximar da pessoa amada. As atividades artísticas e educativas também estarão beneficamente estimuladas. Maior harmonia e felicidade no ambiente doméstico.

CÂNCER – Dia em que terá muita disposição mental e física para trabalhar nos negócios e para tratar de assuntos pessoais. As novas amizades estarão bastante favorecidas bem como o amor. Todavia, evite abusos. Tente prestar atenção as pessoas à sua volta. Cuidado com suas ações.

LEÃO – Alguma prudência será bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios. Influências benéficas. Pode tratar de assuntos importantes. Dinheiro sob bons fluxos.

VIRGEM – Momento favorável para reencontrar os amigos de trabalho, com os familiares e com a pessoa amada. O sucesso profissional, bem como as novas empresas e empreendimentos será evidente.

LIBRA – Evite o pessimismo e seja mais confiante e empreendedor, hábil e ambicioso, que terá muito sucesso em tudo que fizer hoje e nas próximas horas. Aumento de vitalidade. Faça planos para a próxima semana.

ESCORPIÃO – A maior parte do seu interesse continuará voltada para o mundo das ideias, dos conceitos filosóficos e da busca de elevação e ampliação dos horizontes. O sol indica a necessidade de ter de se adaptar a certas condições materiais, especialmente na vida a dois.

SAGITÁRIO – Hoje, você corre perigo de romper com alguma pessoa de sua amizade. Evite a pressa, ao realizar negócios, e não se precipite em seu campo profissional. Êxito amoroso e sentimental. Aumento da inteligência.

CAPRICÓRNIO – Momento em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Marte. Contudo procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida. Bom momento para viagens curtas.

AQUÁRIO – Momento benéfico. Favorável em tudo o que pretenda realizar ou conceber. Faça deste dia, um marco de realizações e otimismo. Procure vivê-lo intensamente. Ideal para o amor. Concentre suas energias para resolver tudo da melhor forma possível. É hora de agir.

PEIXES – Dia em que exigirá o máximo de sua inteligência para que possa conseguir realizar seus anseio e desejos. O fluxo astral é dos melhores para a sua saúde, para tratar com pessoas religiosas e para solicitar favores.

