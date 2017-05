Corolla utilizado no roubo à CAIXA de Paranaíba é encontrado em Minas Gerais

Paranaíba (MS) – Neste sábado (13), às 07 horas, a Polícia Militar de Minas Gerais, que apoia a operação “Captura”, que objetiva localizar e prender os autores do roubo à agência da Caixa Econômica Federal, ocorrido na madrugada da última quarta-feira na cidade de Paranaíba, localizou, após informações levantadas, o veículo Corolla prata utilizado na ação dos criminosos. Acompanhe os detalhes!

Após ser informada pelos policiais militares de Minas Gerais, a Polícia Militar de Paranaíba, juntamente com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), deslocou até um canavial, localizado às margens da rodovia MG 497, município de São Sebastião do Pontal – MG, logo após a ponte da divisa com Minas Gerais. Ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar de Paranaíba encontrou uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais, as quais realizaram a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia, ambas de Paranaíba.

O veículo é o mesmo que aparece nas imagens das câmeras de segurança que registraram o roubo. A Polícia Civil removeu o veículo para a delegacia de Paranaíba e prosseguirá com as investigações a fim de encontrar os autores do crime.

O serviço de inteligência da Polícia Militar também contribuirá através da produção de conhecimento que possa ajudar na captura dos autores.

A união das forças policiais tem sido fundamental para o andamento da Operação, as quais estão empenhadas incansavelmente na missão de capturar os autores.

A Operação continua sem data definida para terminar.

A Polícia Militar conta com o apoio da população no que se refere a informações que possam ajudar na localização e prisão dos indivíduos que perpetraram a ação criminosa, ligando na central de atendimento 190.

Assessoria de comunicação do 13º BPM