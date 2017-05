Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Dom Pedro enfrenta Avilez, que sai do palácio vaiado. Cecília fica animada com os acontecimentos na cidade. Dom Pedro e Chalaça acusam Thomas de traição. Joaquim leva Elvira ao jantar de comemoração no palácio e fica envergonhado. Piatã discute com Jacira. Idalina se surpreende ao saber por quem Cecília está apaixonada. Jacira e Piatã se reconciliam. Leopoldina, Wolfgang e Diara fogem de Elvira. Thomas decide viajar e instrui Nívea a vigiar Anna. Domitila acredita que Chalaça estragou seus planos. Chalaça e Peter comemoram o Dia do Fico. Piatã e Jacira passam a noite fora da aldeia. Domitila pede que Francisco organize seu encontro com Dom Pedro. Avilez questiona Sebastião sobre o paradeiro de Thomas. Thomas procura Domitila.

ROCK STORY

Gilda expulsa Marisa e Haroldo de sua casa. Júlia deixa claro para Mariane que não a quer perto de Gui. Yasmin e Zac reatam o namoro. Gordo não gosta de ver Diana com Lázaro. Léo e Stefany se beijam. Gilda afirma a Edith que não perdoará Haroldo. JF garante a Lorena que Nicolau ficará feliz com a paternidade. Para desespero de Nelson, Edith e Glenda são convidadas para uma campanha publicitária de lingerie. Lázaro tem um mau pressentimento e comenta com Ramon. Diana deixa os DVDs de Laila na sala de Gordo. Léo diz a Stefany que não consegue ficar longe dela. Gui anuncia aos integrantes da banda 4.4 o convite para abrir o show de um artista internacional.

A FORÇA DO QUERER

Cibele pede para que seu retorno seja mantido em segredo. Joyce marca um encontro com Irene e Eugênio fica tenso. Ivana pensa em Cláudio. Joyce humilha Ritinha. Cibele se recusa a contar seu plano para Shirley. Abel indica um carro valioso para Edinalva. Shirley conta para Cibele que Ruy pretende lhe pagar uma pensão. Eurico demonstra seu preconceito com Nonato. Silvana leva suas joias para serem avaliadas. Rubinho avisa a Bibi que precisa viajar. Jeiza se prepara para uma grande operação policial fora do Rio de Janeiro. Joyce e Eugênio se surpreendem com Edinalva. Silvana leva o relógio do pai de Eurico para ser penhorado com suas joias. Ivana fica abalada quando Anita elogia a nova namorada de Cláudio. Simone conversa com Cláudio sobre a prima. Caio avisa que fará sua cerimônia de casamento na casa de Heleninha. Silvana consegue pagar sua dívida. Joyce afirma a Ivana que irá ajudá-la. Um mês se passa. Ritinha e Ruy passeiam juntos.

OS DIAS ERAM ASSIM

NOVELAS DO SBT

RUBI

O QUE A VIDA ME ROBOU

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

EZEL

Bade convida Ezel para sair mas ele recusa. Tefo manda Sebnem ir embora sozinha para seguir Bade pelas ruas. Temuz surpreende Sebnem em casa. Eysan vai à boate para tentar se reconciliar com Ezel mas ele diz que se apaixonou por outra mulher. Tefo e Ezel pensam que Bade está em contato com Cengiz. Eysan chega em casa furiosa e encontra Yussuf. Cengiz é trancado dentro da sauna.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

O RICOE LAZARO

