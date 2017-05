Agrônomo da Cultivar morre atropelado na MS 306

O agrônomo Valdeir Fernandes(Beu), 23 anos, funcionários da Cultivar Agrícola de Chapadão do Céu, faleceu por volta da 11hs30, após ser atropelado por um caminhão Ford Cargo, de uma transportadora TRR, no KM 53 da rodovia MS 306, no município de Cassilândia.

Beu é da cidade de Macedônia SP, seus familiares foi avisada. E

O acidente ocorreu, na entrada da fazenda Simaro II, na região conhecida como dois córrego.

Segundo informações dos amigos e colegas de trabalho, eles saíram de Chapadão do Céu e iriam passar o final de semana na cidade de Cassilândia e em determinado momento, ele pediu para parar o carro para ir no mato fazer necessidades fisiológica. O motorista parou na entrada da fazenda, Beu abriu rapidamente a porta do passageiro e tentou atravessar a pista. “Ele olhou para o lado oposto da pista e avançou, quando o caminhão não teve como desviar e bateu em seu corpo”, disse um dos amigos que estava junto.

Na lateral do caminhão do lado do passageiro, há marcas onde ele bateu no carro. A vítima teve dilaceração na perna, um corte profundo na cabeça, com TC, além de outros ferimentos.

Revoltados

O motorista, após o acidente dirigiu-se até encontrar sinal do celular, avisou os bombeiros, que orientou ele a ligar na PRE e na Policia Civil de Cassilândia.

A nossa reportagem após receber informações, que o corpo ainda se encontrava exposto nas margens da rodovia, dirigiu-se ao local e chegamos por volta das 15hs00 e encontramos os amigos bastante revoltados, pelo fato de que nenhuma das policias, tinha atendido o chamamento deles.

Retornamos para Chapadão do Sul e entramos em contato com o delegado Dr. Danilo Mansur, que imediatamente ligou para Cassilandia e resolveu o problema.

