Prefeitura de Figueirão busca ações efetivas da concessionária Energisa

A Prefeitura Municipal de Figueirão, representada pelo Prefeito Rogério Rosalin, soliciou à equipe da concessionária Energisa maior agilidade e parceria nas ações do município. Entre as reivindicações está o aumento do efetivo de funcionários, que prestam serviço na região. A reunião aconteceu nesta sexta-feira (12), no gabinete do executivo.

Entre os pedidos da Prefeitura estão a fiscalização das instalações de energia em fazendas que fizeram solicitação ou que possam precisar, e maior assistência na zona rural. Também a parceria para que a população seja beneficiada com a tabela social, além da visita da carreta da Energisa e entrega de geladeiras para algumas famílias.

Para contribuir com o trabalho da Energisa a Prefeitura de Figueirão disponibilizará o mapeamento digital de 100% da zona rural, que consta todas as propriedades e estradas, com o objetivo de ofercer agilidade ao trabalho da concessionária. O mapeamento foi realizado em 2016, pelo Programa Produzir Mais.

Representaram a Energisa na reunião o Coordenador de Operações, Rogério da Silva Santos; Analista Comercial, Julio César dos Santos Antonelo; o Supervisor de Operações responsável pela região, Jonilson José Fernandes; o Coordenador de Operações, Ezequiel Oliveira da Silva; e o Coordenador de grandes clientes do poder público, Beber Henrique Selvo Nascimento.

Legislativo

Vereadores do município também participaram da reunião junto à concessionário e puderam apresentar problemas enfrentados pela população. Levaram recados da população a vereadora Flávia Bravo, Antonio Nabhan, Edegar de Lima, Tiago Souza, Carlo Pereira Ramos e Paullyane Barbosa.

* Assessoria de Comunicação

