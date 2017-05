Polícia de Costa Rica recebe denúncia de pertubação e ao chegar no local faz apreensão de armas, munições

Na tarde de quinta-feira (11) a Polícia de Costa Rica foi atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade na altura do Bairro da Cohab Azul, quando ao chegar no local, encontraram J.S.F, de 65 anos, em visível estado de embriaguez.

Os policias conduziram o homem até a sua residência, e no local encontraram um revólver dentro do armário da casa. Em uma minuciosa revista na residência, foram localizados ainda vinte e seis munições de calibre 22, seis munições de calibre 38 além da uma pistola de calibre 22 com três carregadores.

Diante dessa situação, o autor foi preso em flagrante e encaminhado até a unidade policial para que os devidos procedimentos.

