Pavimentação nas ruas de Chapadão do Sul retornam com a nova administração

A administração do prefeito municipal João Carlos Krug, começa a recolocar a cidade no alto do pódio, da infraestrutura, do desenvolvimento e o bem-estar da população, com a retomada da pavimentação das ruas da cidade, atendendo reivindicações da população.

Nesta quinta-feira 11, os moradores da Travessa Rio Brilhante, no Parque União, foram agraciados como os primeiros a serem contemplados com os benefícios em suas portas. A rua recebeu a drenagem e o asfalto, trabalho realizado pelas secretarias de Obras e infraestrutura.

Av. Rio Grande do Norte

Outra avenida que já está em fase final de pavimentação é da Rio Grande do Norte segue em plena realização. Uma das pistas já foi recebeu o asfalto, e agora a equipe continua o trabalho no outro lado da via.

O bom tempo na cidade contribui para que as obras sejam realizadas em menor tempo possível. Assim, com a eminente conclusão da pavimentação, as pessoas que moram ou trafegam pela Avenida Rio Grande do Norte terão mais facilidade para se locomover.

Esta é mais uma importante obra, que foi solicitada pela população sul-chapadense e realizada pela Prefeitura de Chapadão do Sul, e fiscalizada pela Seinfra, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos.

