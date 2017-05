Paraiso: Homem é encontrado morto as margens da BR 060 ele estava amarrado

A polícia identificou o suspeito e prendeu próximo à Camapuã

Domingos de Souza Silva, 77 anos, foi encontrado amarrado, com sinais de tortura e morto em um barraco em que vivia há mais de 30 anos às margens da rodovia BR 060, no distrito de Bela Alvorada, distante 30 Km de Paraíso das Águas.

A Polícia Civil de Paraíso das Águas foi acionada e realizou a diligência. Após investigação identificou e prendeu o suspeito que estava caminhando na rodovia BR 060, próximo à ponte do Rio Verde, no município de Camapuã(MS). Foi dado voz de prisão e encaminhado o mesmo para a delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

O corpo da vitima estava amarrado à um fogão no interior do barraco. Uma faca e um machado foram apreendidos. O soldado do corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, Diogo Brito, que reside em Bela Alvorada e estava de folga, colaborou com a preservação do local, enquanto a polícia realiva a diligência.

O corpo do idoso foi removido para o Instituto Médico Legal – IML de Paranaíba (MS), distante 280 Km de Paraíso das Águas, onde será submetido à exame necroscópico.

Está previsto para às 10h da manhã deste sábado(13), o sepultamento do Senhor Domingos, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade em Paraíso das Águas. Seu Domingos era muito querido na comunidade e não tinha nenhuma desavença com ninguém, sempre acolhia bem as pessoas em sua humilde residência.

O crime causou comoção na comunidade. Várias pessoas que conheciam seu Domingos, manifestaram suas condolências nas redes sociais.

Britonews- Foto: Diogo Brito

