Costa Rica 37 anos: comemoração foi com grande desfile cívico

Um grandioso e magnifico desfile cívico, realizado no Centro de Eventos Ramez Tebet, nesta sexta-feira 12, comemorou os 37 anos de emancipação do município de Costa Rica.

Com a presença do prefeito municipal Waldeli dos Santos Rosa, do vice Robertinho, deputado estadual Junior Mochi, secretários municipais e vereadores, mais uma vez o desfile cívico foi um verdadeiro espetáculo de cultura, representada em cada carro alegórico ou nas coreografia e fantasia apresentadas pelos alunos das escolas do município.

VEJA A GALERIA DE FOTOS

A policias militar, civil e o corpo de bombeiros, juntamente com as bandas municipais de Chapadão do Sul, Paraiso das Aguas e Costa Rica, abrilhantaram ainda mais o desfile.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa, bastante emocionado agradeceu a todos que participaram do desfile, que mais uma vez se concretizou o sonho de ter um povo unido em comemorar a festa maior de Costa Rica.

Cada uma das escolas, entidades e visitantes que participaram do desfile, receberam como lembrança um troféu como lembranças dos 37 anos da cidade.

