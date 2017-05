Comunicado de Extravio de Bloco de Requisição

A Empresa Elo Agropecuária, de propriedade do Sr. Carlos Alberto Loeff, estabelecida na Avenida Oito, nº 1132, Centro, Chapadão do Sul/MS, vem, por meio deste, informar e tornar público que, na data de 10/05/2017 foi extraviado um bloco de requisições que permite compras no comércio local, sendo assim, solicitamos a todos os comerciantes para que não aceitem requisições com numerações entre 18515 á 18550, e as tornem sem efeito. Do mesmo modo, caso alguém encontre o bloco de requisições, pedimos a gentileza para que este seja entregue no endereço citado acima ou que nos contate pelo telefone (67) 3562-1263.

Atenciosamente,

Elo Agropecuária.

Comentários