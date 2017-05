Com presos trabalhando em obra, MS economiza 75% na reforma de delegacia

A secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) teve uma economia de 75% com a obra de revitalização da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, no bairro Moreninhas. Esse resultado foi obtido graças ao trabalho de presos do regime semiaberto na obra, por meio do projeto “Mãos que Constroem”, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do estado (TJ/MS), Conselho da Comunidade e da pasta.

A reforma da delegacia foi entregue nesta quinta-feira (11) em uma solenidade que contou com as presenças do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), do secretário estadual de Justiça e Segurança Púbica, José Carlos Barbosa, do vice-presidente do TJ/MS, desembargador Julizar Barbosa Trindade, do coordenador das vagas de Execução Penal (Covep), desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques e do juiz auxiliar da vice-presidência, Albino Coimbra Neto.

A obra, a primeira a ser concluída com esse projeto, foi iniciada em outubro do ano passado. No total, foram investidos na revitalização, R$ 160 mil. Os recursos foram aplicados na reforma da parte de alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura, telhado, substituição de todo calçamento externo e paisagismo e ainda uma revitalização total do prédio, tanto no setor de carceragem quanto na área administrativa.

Além disso, houve a ampliação do refeitório, da sala dos delegados e a criação de um arquivo. A obra contemplou a acessibilidade, por meio da instalação de piso tátil e adequação do banheiro para pessoas com deficiência.

O vice-presidente do TJ/MS destacou que a importância da iniciativa. “Como todos sabemos, este projeto é uma reminiscência de outro de enorme relevância que é o Pintando e Revitalizando Educação com Liberdade. Veja nessa proposta resultados da maior importância, por gerar economia aos cofres do Estado, valorizar o trabalho, além da possibilidade da ressocialização e de reintegração destes operários ao convívio social”, avaliou.

