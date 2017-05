Waldeli prestigiou Sessão Solene de entrega da Comenda do Mérito Legislativo e destaca boa convivência com o legislativo

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa participou na noite de segunda-feira, 08 de maio de 2017, da Sessão Solene de entrega da Comenda do Mérito Legislativo – “Medalha José Ferreira da Costa”. A cerimônia faz parte do calendário de eventos do 37º ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

O Chefe do Executivo Municipal além de saudar os agraciados, aproveitou a oportunidade para agradecer a boa convivência com o Poder Legislativo. “Nunca enviamos para esta casa um projeto imoral ou que depusesse contra nossa postura ou a postura dos vereadores”, assinalou o prefeito, acrescentando que “só temos a agradecer aos parlamentares desta legislatura e torcer para que essa mesma parceria a favor da cidade permaneça ao longo do nosso quarto mandato”, disse.

A Comenda do Mérito Legislativo – “Medalha José Ferreira da Costa” é conferida anualmente a pessoas que nas suas áreas de atuação tenham se destacado ou prestado relevantes serviços à sociedade local. Entre os homenageados, figuras conhecidas, como a advogada e presidente da OAB subseção Costa Rica Elizandra Thais Frezarin Rosa Matsumoto que recebeu das mãos do prefeito Waldeli e da primeira-dama e secretária Áurea Maria (seus pais), a medalha pelos relevantes serviços prestados a nossa cidade.

E ainda, o fazendeiro Antônio Furquim de Campos que recebeu a honraria indicada pelo presidente da Câmara Municipal Lucas Gerolomo; o médico João Carlos Navarrete que foi indicado pelo vice-presidente da Câmara vereador José Augusto Maia Vasconcellos; o professor Antônio Barbosa da Costa que recebeu a homenagem do vereador Averaldo Barbosa da Costa; o agropecuarista Antônio Pedrão Soler que foi homenageado pelo parlamentar Waldomiro Bocalan “Biri”; o empresário Augusto Terceros Galvis que foi indicado pelo edil Ronivaldo Garcia Cota “Roni Cota”; o farmacêutico bioquímico Leandro Bortolazzi que recebeu a honraria do vereador Antônio Divino Félix Rodrigues “Tonin Félix”.

Jebaldo Marciano Carrijo que recebeu a homenagem do parlamentar Rayner Moraes Santos; a filha do fundador de Costa Rica José Ferreira da Costa, Hodeth Barbosa da Costa que foi homenageada pelo vereador Jovenaldo Francisco dos Santos “Juvenal da Farmácia”; a cirurgiã dentista Joice Meire Subtil de Melo que recebeu a honraria da vereadora Rosângela Marçal Paes; a professora Mirian Aun Pincelli Carrijo que foi homenageada pelo vereador Artur Delgado Baird e o advogado e empreendedor Wellington Ferrato que recebeu a indicação do presidente Lucas Lázaro Gerolomo.

A entrega da homenagem ao advogado Wellington Ferrato foi feita pelo vereador Claudomiro Martins Rosa “Cocó”, uma vez que seu homenageado, o empresário Odirce Platero de Souza não pode estar presente na sessão solene.