Vereadores destinam emendas individuais para ampliação do ESF Vale do Amanhecer/Rural

Os vereadores da Câmara de Costa Rica – MS Averaldo Barbosa da Costa e Jovenaldo Francisco dos Santos (Juvenal Da Farmácia) garantiram por meio de emenda parlamentar individual R$ 100 mil para a ampliação do ESF – Estratégia de Saúde da Família / Vale do Amanhecer.

Para os parlamentares, “Saúde é uma das áreas que mais necessita de investimentos, afinal, a população não pode esperar”, e foi pensando nisso que Averaldo e Juvenal Da Farmácia encaminharam os ofícios (Nº 002/2017 e Nº 006/CMCR/GVJF) ao prefeito Waldeli dos Santos Rosa solicitando a liberação de emendas parlamentares individual no valor de R$ 50 mil cada para ampliação da unidade de saúde de um dos bairros mais populosos da cidade.

“Saúde não é apenas uma bandeira ideológica do meu mandato. Estamos falando de salvar vidas, de melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. Sim, ainda, existe muito que melhorar. Mas, não podemos esmorecer. A luta precisa ser diária. A oportunidade de ajudar aos nossos semelhantes não pode ser deixada de lado”, defendeu Averaldo Barbosa.

Por sua vez, Juvenal Da Farmácia afirma que “uma das maiores recompensas, para um parlamentar, é ver que as ações de nosso mandato estão atendendo às necessidades da população. A Saúde, por causa de seus reflexos na qualidade de vida da população, acaba sendo uma área prioritária, não que a Educação, Segurança Pública e Mobilidade Urbana não sejam, elas também, merecem atenção especial das autoridades”.

“Fico feliz em receber mais essas duas solicitações de emendas individuais que vão somar para a ampliação do ESF Vale do Amanhecer/Rural, obra essa que terá reflexos diretos na qualidade do atendimento à população. Vale lembrar que as emendas parlamentares estão disponíveis para todos os vereadores no Orçamento em vigor, conforme o Artigo 10º, da Lei Nº. 1.339, de 22 de dezembro de 2016”, enfatizou o prefeito Waldeli ao parabenizar os parlamentares.

Fonte: Da Assessoria/CMCR / Foto: Igor Santana