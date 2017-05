UFMS promove Trote Solidário e doa mais 380 KG de alimentos para pastoral

Alunos da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) de Chapadão do Sul, promoveram o Trote Solidário.

A Campanha, que teve iniciativa do DCE (Diretório Central dos Estudantes), iniciou há duas semanas, na recepção dos calouros dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal.

O Trote Solidário, consistia em arrecadar alimentos não perecíveis, que seriam doados para uma instituição de caridade. A Campanha foi exclusiva para os calouros, porém aberta também para todo campus da universidade.

No total foram arrecadados 384,5 KG de alimentos, onde 151,5 KG arrecadados pelos calouros do curso de Agronomia e 233 KG, do curso de Engenharia Florestal.

Os alimentos foram doados para a Pastoral Solidária da Igreja Católica de Chapadão do Sul em uma missa realizada na noite de ontem, 10. Decisão esta, tomada pelo DCE e Secretário do Campus da UFMS.

Outra ação do Trote Solidário, promovido pelos alunos da UFMS, está sendo a Campanha do Agasalho, que está arrecadando agasalhos, cobertores, calçados e artigos de inverno. O ponto de recolhimento das doações está sendo no Bloco 01, na sede da UFMS, situada na Rodovia MS-306 – Zona Rural, Chapadão do Sul. A campanha segue até sexta-feira, 19 de maio

