Presidente da Câmara Alírio Bacca convoca coletiva com a imprensa para apresentar trabalhos realizados

O presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, Alírio, Bacca, juntamente com o vice, Antônio Assunção e os vereadores Anderson e Paulo Lupatini, reuniu na manhã desta quinta-feira, 11, com a imprensa da cidade, para apresentou as atividades realizada pelo Legislativo nesses primeiros quatro meses de legislatura.

O presidente iniciou destacando o trabalho de união dos vereadores em prol do município, lembrou que em todas as suas legislaturas essa é a primeira bancada de vereadores, que estão unidos, deixou de lado as cores partidárias e buscam juntos encontrarem soluções para a retomada do desenvolvimento de Chapadão do Sul.

Devolução do Duodécimo

O presidente esclareceu que a Câmara Municipal, já tem à disposição R$ 500 mil reais, que serão devolvidos aos cofres do município, para ajudar na restauração e reforma da reforma da rodoviária do município. Dinheiro esse que é fruto da economia feita pelos vereadores. Salientou que a devolução será feita de acordo com termino da obra.

Sessões itinerante

Conforme acordo pré-estabelecido entre os vereadores, ficou definido que será elaborado um cronograma para que seja realizada sessões itinerantes, nos bairros da cidade e na zona rural, com o objetivo de aproximar ainda mais o contato direto entre o vereador e a comunidade local, para que possa ser apresentado as suas reivindicações.

Problemas do excesso de cachorros nas ruas

Alírio Bacca, comentou juntamente com os demais vereadores, a preocupação dos legisladores, quanto a questão do grande número de cães soltos nas ruas, inclusive com ataques as pessoas e que também poderá desencadear doenças nas famílias.

A princípio o Legislativo está estudando uma proposta de uma Universidade de Campo Grande, de veterinários, para realização de uma castração em maça nos animais soltos na cidade.

Resumo dos trabalhos

O Presidente Alírio aproveitou o encontro com a imprensa para anunciar um resumo dos trabalhos do legislativo nesses cinco primeiros meses do ano. Ele voltou a elogiar a união dos vereadores quando se trata de interesse comum da municipalidade.

Os vereadores estão visitando os bairros, as escolas, os postos de saúde e outras localidades onde há carência de algum serviço ou obras, ouvindo a população e levando ao legislativo o que os anseios da população.

Além das visitas locais, os vereadores estão em contato permanente com as lideranças políticas na Capital Campo Grande e em Brasília, ajudando a conseguir benefícios diretos para o Município.

Nesses cinco meses de 2017, a Câmara de Vereadores encaminhou 186 indicações, aprovou 36 requerimentos e aprovou 16 projetos de leis, sendo um deles de autoria do legislativo.

Alirio Bacca Representa o Mato Grosso do Sul e o Brasil junto ao Governo Federal

Ao final da reunião com a imprensa, Alírio lembrou que faz parte da comissão especial encarregada de confeccionar e entregar carta da Marcha dos Vereadores 2017 da União Brasileira dos Vereadores. Alírio José Bacca está entre os 12 vereadores do Brasil que compõem a comissão, o único de Mato Grosso do Sul.

Em encontro com o Presidente da República Michel Temer, Alírio Bacca e os demais colegas membros da comissão entregou a Carta da Marcha dos Vereadores 2017, em solenidade no Planalto, em Brasília.

Compõe a carta, reivindicações diretas ao Presidente da República, solicitando o combate à corrupção com fortalecimento das instituições e participação da UBV em determinadas comissões. Reforma política trabalhista e previdenciária, para o desenvolvimento do País. Realocação dos impostos, com distribuição mais justa dos valores arrecadados pelo nosso País, assim como os royalties. Melhorias na segurança pública, educação e saúde.

A carta pede ainda reforma do judiciário, leis específicas para a acessibilidade, ações mais efetivas para proteção ao meio ambiente e mobilidade urbana.

Está abordado na carta, a questão de gênero. O País precisa de forma definitiva sair do chamado “machismo” e como consequência abrir melhor o leque de espaços para as mulheres.

Melhorar o sistema de arrecadação, taxando mais as grandes fortunas para investir na diminuição das diferenças sociais. Outro investimento que a carta pede é para a juventude. Ela necessita de políticas públicas específicas.

Além do Presidente da República, a carta foi encaminhada para o Senado Federal e Câmara dos Deputados.

Assinam a carta, além do Vereador Alírio Bacca, de Chapadão do Sul, colegas vereadores de Sergipe, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina.

