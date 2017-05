Prefeitura de Chapadão do Sul realizou comemoração em homenagem ao Dia das Mães com a Melhor Idade

A Melhor Idade realizou na quarta-feira, 10, uma comemoração em homenagem ao dia das mães no Centro de Convivência do Idoso. O evento iniciou às 8 horas, com um delicioso café da manhã.

Posteriormente, foram realizadas diversas atividades como sorteio de brindes através de bingo, rodada de algodão doce e muita conversa. Às 12 horas, foi servido um almoço para todos os presentes e um baile com a dupla João e Giovani.

Na tarde, estiveram presentes o Prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, a secretária de Assistência Social Maria das Dores, o vice-prefeito João Buzoli e a coordenadora do Conviver Vera Goulart.

Na ação, estavam presentes 130 idosos, sendo aproximadamente 100 mães, que receberam da secretária de Assistência Social uma lembrança em homenagem a esta data tão significativa.

No evento também foi comemorado com os aniversariantes até maio e as mães, com um delicioso bolo.

A ação é promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social.

Confira a galeria de fotos.

