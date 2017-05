De 12 a 14 de maio será realizado no distrito de Bela Alvorada, no município de Paraíso das Águas (MS), a 4ª Festa da Colheita e de Nossa Senhora de Fátima, um evento tradicional na região e que caiu no gosto do público.

Todos os anos o evento é recorde de público. Um ano melhor que o outro. Uma festa com muitas atrações, comidas, apresentações culturais, bingo, leilão de prendas e bailão de qualidade.

Uma motocicleta Honda FAN 0KM é o primeiro prêmio do bingo.

*Brito News

