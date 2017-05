Maio Amarelo: Prefeitura de Chapadão do Sul realizou blitz educativa

Na manhã desta quinta-feira, 11, A Prefeitura de Chapadão do Sul e o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito realizaram uma blitz educativa no encontro da Av. Onze com a Av. Oito.

Durante a ação, foram abordados centenas de motoristas, que receberam um folheto educativo sobre a segurança no trânsito e o Maio Amarelo e também podiam adesivar seus carros em apoio ao movimento. Eles também receberam um convite para participar da caminhada do Maio Amarelo, que acontece neste sábado, 13, às 8h30 com início na Praça de Eventos.

Para o diretor do Demutran, Rudinei Arruda, a ação é muito importante para conscientizar as pessoas em relação a segurança no trânsito.

Além do Demutran, estiveram presentes na ação o Rotary Clube, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e autoescolas.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Com o tema central “Minha Escolha Faz a Diferença”, o Movimento visa promover uma reflexão das possibilidades de escolhas no dia a dia que podem acarretar graves consequências no trânsito, como usar o celular ao volante, beber e dirigir, não usar o cinto. Todas essas ações são passíveis de escolhas e, consequentemente, de prevenção de graves ocorrências.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

