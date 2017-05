Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dificuldade na vida doméstica. Você ainda não conseguiu atingir sua meta e colocar em ordem sua vida. Talvez seja hora de parar tudo, colocar a cabeça no lugar e depois voltar com força total suas atividades normais.

TOURO – Sentimentalmente, este será um grande dia. Procure aproveitá-lo do melhor modo possível. Vida afetiva e conjugal, favorecida. No que tange os negócios, poderá empreendê-los a qualquer momento. Evite ações judiciais e discussões por dívidas ou créditos.

GÊMEOS – Sua probabilidade de êxito material serão aumentados hoje. Por outro lado, deverá prosperar no campo profissional e social e poderá conseguir o que pretende na vida artística. Você deve utilizar energia positiva para acertar sua vida profissional.

CÂNCER – Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de finanças elevadas, farão com que solucione boa parte de seus problemas neste dia. Êxito em jogos e sorteios e harmonia romântica.

LEÃO – Você terá que rever os impulsos que o levaram a cultivar certas relações, pois neles está à causa da atual falta de harmonia entre você e as pessoas do seu convívio. Momento dos mais afortunados para você, mas desde que evite a indecisão.

VIRGEM – Apesar de boas oportunidades para a vida social e o encontro com os amigos, sua disposição não lhe permitirá ir muito longe. É ainda um momento de reflexão sobre si próprio. Melhoria em termos financeiros.

LIBRA – Sua criatividade pessoal e participação de outras pessoas favorecerão o desenvolvimento da carreira profissional. Início de uma fase de mudanças nas suas emoções e na maneira de se relacionar com as pessoas. Algumas oportunidades novas na vida financeira.

ESCORPIÃO – Amizade feliz, sucesso profissional, social e financeiro e o que prenuncia este dia para você. Poderá ter por outro lado, algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais. No amor, tudo vai parecer muito incerto nesta noite.

SAGITÁRIO – Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que o seu signo têm chances e oportunidades. Favorável a compras e vendas lucrativas. O período da noite poderá ser aproveitado em recreação, diversão.

CAPRICÓRNIO – Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios ou assuntos. Influências benéficas. Pode tratar de assuntos importantes. Saúde sob bons fluxos.

AQUÁRIO – Felicidade amorosa, sentimental e bastante sucesso em diversões e nas festividades onde comparecer, estão previstos para você neste dia. Bom relacionamento com os familiares e amigos.

PEIXES – Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos, cuide melhor de sua saúde. Neste período, altamente positivo astrologicamente, você encontrará em uma pessoa da sua família todo o apoio necessário para concluir seus mais audaciosos planos de vida.

