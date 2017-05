Governador Reinaldo estima que serão necessários R$ 250 milhões para recuperação da MS 306

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou desde o dia 5 de maio as obras de tapa-buracos no perímetro urbano da MS-306, que corta o município de Chapadão do Sul. A rodovia é um dos grandes problemas de infraestrutura e possui um dos maiores fluxos de tráfego de Mato Grosso do Sul.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja o valor estimado para o recapeamento da rodovia seria em torno de R$ 250 milhões, o que atualmente torna a obra inviável para o Estado em virtude da crise financeira. Entretanto, a equipe técnica de infraestrutura estuda a possibilidade de uma concessão.

“A MS-306 é uma rodovia que possui uma das maiores demandas no Estado. Hoje não temos disponível o recurso próprio para investimento, mas estamos avançando junto ao BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] com o primeiro projeto de concessão rodoviária, para junto com a iniciativa privada fazer os investimentos de mais de R$ 250 milhões que são necessários para duplicação, alargamento, entre outras melhorias de condição. Acredito que com esse sistema vamos ter uma rodovia com mais segurança, tranquilidade e melhores condições de tráfego para todos”, pontuou.

A concessão da MS-306 deve abranger a reforma de toda a pavimentação asfáltica, com a construção de acostamento, além de terceira faixa a cada 15 quilômetros. O prefeito, João Carlos Krug, declarou que tem confiança no projeto do governo e agradeceu as medidas paliativas que estão sendo tomadas.

“Reinaldo Azambuja conhece Chapadão, nossas prioridades, potencialidades, a população e vem ajudando muito nossa gestão que agora completa cinco meses à frente da administração do município. O governador vem atendendo nossa região – Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica e Paraíso das Águas – com obras e entregas importantes e vocês podem ter certeza que vamos crescer juntos. Para minimizar o problema e tornar a rodovia trafegável ele autorizou o tapa-buracos que iniciou na última sexta-feira e vai nos possibilitar receber melhor nossos visitantes para a 25ª Exposul [Exposição Agropecuária e Industrial de Chapadão do Sul], que inicia em 31 de maio. Temos certeza que a solução da rodovia deve sair o mais breve possível”, pontuou o prefeito.

Tapa-buracos

O serviço de tapa buracos do Governo de MS é executado por meio da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul) que segue intensificando os serviços de manutenção da rodovia. A melhoria na via iniciou na rotatória da Colhedeira e avança em sentindo ao Centro de Chapadão do Sul.

A recuperação paliativa da via foi uma solicitação da administração municipal, para tapar os buracos que já se espalhavam por um extenso trecho entre Costa Rica e Cassilândia. De acordo com a Agesul, no dia 20 de abril o governo lançou editais de licitação para obras urbanas de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, que vão beneficiar os municípios de Deodápolis, Rio Negro, Ivinhema, Sonora, Fátima do Sul, Chapadão do Sul e Nova Alvorado do Sul. O investimento do lote de 9 licitações é de R$ 6.356.124,06 milhões.

*Diana Gaúna

