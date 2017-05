Floricultura Bem Me Quer com novidades para o Dia das Mães

Presenteie sua mãe com um lindo buquê de rosas, uma cesta de café da manhã ou lindos vasos de flores naturais. Sua mãe merece flores!

A Floricultura Bem Me Quer, sediada na Avenida Oito, 1067, no centro de Chapadão do Sul, oferece diversas opções para você homenagear a sua rainha nesse Dia das Mães. Mesmo que seja apenas uma lembrancinha ou um arranjo mais sofisticado com rosas, a Floricultura Bem Me Quer tem o presente ideal para a sua mãe.

São flores, arranjos, cestas de café da manhã, buquê de flores, buquê de chocolate, vasos de flores naturais, que vai fazer sua mãe vai se sentir mais especial ainda e ela merece um presente da Floricultura Bem Me Quer.

Confira algumas das nossas promoções:

Orquídeas a partir de R$ 65.00

Vasinhos a partir de R$ 15.00

Cesta de Café com 37 itens, incluindo frutas R$ 120.00 (Blinde uma Flor)

Ainda você encontra Cesta de Chocolate de Gramados RS

Cesta com Espumantes e Vinhos

Ligue no telefone 3562.2956 e reserve o presente de sua mãe ou vá até a loja que a equipe da Floricultura Bem Me Quer, que irá te ajudar a escolher o melhor presente para sua rainha.

