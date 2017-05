Costa Rica 37 anos: promotor de Justiça e delegado ministram palestra para beneficiários do Programa Bolsa Família

Como parte das festividades do 37º aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Costa Rica – MS, foi realizada na última terça-feira, 09 de maio de 2017, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso – “Nosso Sonho” uma reunião conjugada do Programa Bolsa Família e COMAD – Conselho Municipal Antidrogas.

Na oportunidade o promotor de Justiça George Cássio Tiosso Abbud e o delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes de Araújo ministraram uma palestra abordando o tema “Costa Rica no combate ao uso de drogas”, onde apontaram todos os pontos sobre as drogas lícitas e ilícitas e o que elas podem causar ao viciado e as pessoas ao seu redor. Ao encerrar o tema levaram uma mensagem de superação as famílias e a comunidade.

A reunião foi destinada a todos os beneficiários do programa, bem com a sociedade em geral que tinha interesse em participar. De acordo a primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa, a reunião teve como principal objetivo mobilizar os usuários do SUAS – Sistema Único de Assistência Social – e as famílias costarriquenses para assistirem a essa importante palestra que abordou um tema tão delicado que atinge grande parte da sociedade.

“Muitas das vezes falta base e apoio familiar para que muito dessas pessoas não caiam na dependência química, por isso, a família é o princípio para que elas não se tornem dependentes do álcool e drogas”, disse o vice-prefeito Roberto Rodrigues que no ato representando o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Por sua vez, a presidente do COMAD Renata Goes destacou a importância de parcerias para blindar a cidade contra as drogas. “Primeiramente quero agradecer a parceria com a Secretaria de Assistência Social e equipe, juntamente com nosso conselho por trazer o delegado e o promotor para discorrem sobre o combate ao uso de drogas, ações como está é de grande valia para a população”, finalizou.

A reunião também foi prestigiada pelo presidente da Câmara de Costa Rica vereador Lucas Lázaro Gerolomo e pelo primeiro-secretário da Mesa Waldomiro Bocalan “Biri”.