Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Keyla impede Tato de registrar Tonico. Benê conta para Julinho sobre a discussão que teve com as amigas. Ellen pede que Anderson entregue a Jota um envelope. Felipe tenta consolar Lica e MB fica enciumado. Juca pede para Tina fazer as pazes com Lica. Anderson convida Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com a programação feita por Ellen. Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome de Keyla, e elas estranham. As meninas decidem promover a “Balada do Bebê” para conseguir fraldas para Tonico. Tato sai com Tonico e Keyla faz uma confissão para as amigas.

NOVO MUNDO

Domitila discute com Benedita e decide deixar o Rio de Janeiro. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado. Idalina flagra Matias conversando com Cecília. Thomas disfarça sua raiva quando Anna diz que não colocará seu nome no filho que espera. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Anna conversa com Nívea sobre seu pai. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão que contém a munição das tropas. Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados, e Thomas registra a ordem. Anna sente uma forte dor, e Nívea a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata, e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite Amália regularmente. Libério lamenta a falta de cartas de sua correspondente secreta. Thomas informa a Avilez que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita.

ROCK STORY

Diana fica satisfeita com a atitude de Mariane, e Zac repreende a mãe. Haroldo fica constrangido com a presença de Marisa em sua casa. Nelson se surpreende quando Haroldo lhe conta que é pai do filho de Marisa. Gui fica furioso ao ver o programa de Cassiano Júnior explorando de forma negativa a imagem de Júlia. Gilda comenta com Edith que estranhou ver Haroldo colocar a mão na barriga de Marisa. Eva se propõe a ajudar Miro na preparação para ser ator. Luana diz a Edith que desconfia de que está grávida. Yasmin descobre que Zac que está saindo com outra menina. Gui rejeita a tentativa de sedução de Mariane. Gui fica chocado ao ver Lázaro e Diana juntos.

A FORÇA DO QUERER

Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Dandara e Nonato conversam sobre os conflitos com seus corpos. Ivana vê Cláudio com uma moça. Eugênio avisa a Ritinha que mandará seu motorista levá-la para ver a mãe. Edinalva pede para Abel ajudá-la a comprar um carro. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Eugênio não atende o telefonema de Irene. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer. Cláudio pergunta por Ivana para Amaro. Heleninha discute com Caio por não querer brigar por seus direitos na empresa C.Garcia. Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram.

OS DIAS ERAM ASSIM

Vitor beija Alice. Cora finge se emocionar com o pedido de casamento do filho. Rimena leva Renato embriagado para casa e troca suas roupas. Arnaldo e Kiki comemoram a notícia do casamento de Alice e Vitor. Cora se surpreende ao encontrar Marcos em seu quarto. Amaral manda Gustavo perguntar para Vera por que ele não sofre na cadeia. Rimena beija Renato novamente, mas ele a repreende. Amaral dá notícias de Renato para Vera e exige que ela o avise quando o filho entrar em contato. Cátia impede Maria de ser presa. Vera conta a verdade para Gustavo. Marcos ameaça Cora novamente. Alice se encontra com Vera, que comenta que Gustavo ainda está preso. Vitor orienta Arnaldo a manter Gustavo preso até o dia de seu casamento. Renato entrega para Laura as cartas para Alice e Vera. Laura entrega as cartas de Renato para Toni, que as leva para Vera. Chega o dia do casamento de Alice e Vitor.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi tenta convencer Heitor de que é o pai do filho que está esperando. Helena discute com Rubi, a esbofeteia e a acusa de ter mudado o comportamento de Heitor. Rubi pede a Helena que a ajude a fugir. Helena tenta convencer Heitor a deixar Rubi ir embora e lembra que é ilegal mantê-la cativa. Helena procura Genaro e o coloca a par do que Heitor pretende fazer. Genaro vai até a casa de Heitor e leva Rubi para a casa de Alessandro. Genaro diz a Inácio que o filho que Rubi espera é de Alessandro.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Alessandro se surpreende ao ver o corpo de Joaquim sem vida. Alessandro pega o livro que Joaquim o deu para ler e nele encontra um bilhete no qual Joaquim diz que seu sócio é Pedro, mas que não deve revelar até estar seguro junto de sua família. Renato diz a Demetrio que não confia nele, mas espera que desta vez faça as coisas bem. Demetrio diz a Montserrat que vai falar com Alessandro. Montserrat pede a Nadia que ajude seu irmão para que possa ver Alessandro. Amélia se surpreende quando José Luis diz que Joaquim se suicidou. Carlota diz a Montserrat que Joaquim está morto. Carlota diz a Montserrat e Rosário que Joaquim se suicidou e que Ezequiel tem medo de que ele tenha deixado algum recado culpando Alessandro de sua morte. Nadia mostra a Demetrio um documento com a assinatura de Pedro. Demetrio a falsifica. Fabiola diz a Sandro que escutou uma conversa reveladora entre Montserrat e seu irmão. Fabiola diz que descobriu que a mãe de Alessandro esteve trinta anos na prisão. Demetrio consegue ver Alessandro, mas este o recrimina por todo mal que lhe fez. Sandro diz a Pedro que trabalha em um escritório muito importante e representa Fabiola, única parente de Benjamin Almonte. Após uma longa conversa, Sandro e Pedro se dão conta de que ambos não têm escrúpulos e devem se unir para tirar de Alessandro toda a sua fortuna. Demetrio diz a José Luis que Alessandro quer que ele vá vê-lo, pois existe uma prova de sua inocência. Pedro diz a Ezequiel que existe um bilhete de Joaquim e precisam encontrá-lo. Nadia diz a Pedro que não tem nada o que fazer no velório de Joaquim, já que este morreu por sua culpa. Pedro responde que o culpado pela morte de Joaquim é Alessandro, e logo vai provar esse fato.

CARINHA DE ANJO

O produtor (participação especial de Felipe Ventura, o Felipinho do Teleton) avisa as freiras que a plateia vai começar a entrar no estúdio. Zeca diz para Juju que eles precisam se acertar de vez. A vlogueira revela que sente ciúme de Zeca e os dois percebem que não podem ficar longe um do outro. Zeca pega a mão de Juju e pede a vlogueira em namoro. O garoto pensa que Juju dirá não, mas para sua surpresa a vlogueira diz que sim. Os dois quase se beijam, mas levam um susto com Rosana que entra no quarto da garota. Miguel quebra por acidente o porta-retratos com a imagem de Gustavo e Tereza durante brincadeira com Dulce e Zé Felipe. Gustavo diz para Nicole que em breve irá anunciar o noivado dos dois em um jantar. Estefânia vê Vitor sendo rude com as pessoas, inclusive Fátima, e questiona ele sobre o seu comportamento. Peixoto diz para Ribeiro que continua a achar que Flávio não é inocente. O concurso de corais começa e todos assistem ao programa. As irmãs estão ansiosas nos bastidores para o momento da apresentação delas. Em seguida, as irmãs se apresentam na atração, regidas pela noviça Fabiana.

NOVELA DA BAND

EZEL

Selma e Kenan se encontram na boate onde ela trabalhava. Cengiz não encontra Eysan e pede ajuda a Ezel e Kenan. Ezel tenta convencer Ali a desistir de comandar os negócios, mas ele nega. Kenan entra num quarto de hotel e encontra Eysan na banheira. Eysan confessa que matou Serdar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Preocupada com Isaura, Malvina pede que Francisco coloque Isaura em seu quarto. Leôncio não permite que o Dr. Paulo venha examiná-la. À noite, Malvina e Leôncio entram no quarto para se deitarem. Malvina tranca a porta e Leôncio fica bravo. Tomásia planeja a fuga de Helena e diz à Gioconda que precisará de sua ajuda. Serafina decide dar uma grande festa para comemorar seu retorno à vida. Malvina pede a Belchior que cuide de Isaura. Branca, Geraldo e Estela vão a casa de Álvaro. Malvina se prepara para passear, mas antes ameaça Leôncio caso ele faça algo com Isaura. Chega uma mensagem de telégrafo para Álvaro, mas Branca logo a esconde. Leôncio expulsa Belchior do quarto de Isaura. Rosa e Helena são proibidas de comer. Leôncio obriga Isaura a tocar piano. Violeta se despede do bordel para seguir viagem. Tomásia e Miguel se beijam. Leôncio ameaça mandar Isaura para o tronco caso ela não toque piano. Álvaro passa mal.

O RICO E LAZARO

Zac chega, acerta um soco em Fassur e protege Joana. Ebede-Meleque revela à Gadise que se tornou eunuco. Ravina aconselha Matias. Zac tenta acalmar Joana. Matias procura pela sua amada no palácio. Ebede diz que ainda ama Gadise. Eles são surpreendidos com a chegada de Matias. Evil-Merodaque discute com Shamiran. Nervosa, Gadise dispensa Matias. Samira e Talita são apresentadas aos familiares de Ravina. Sammu-Ramat agradece a Beroso por emprestar o escravo Lobo de Judá. Lior percebe o interesse da sacerdotisa em Asher. Rebeca encontra Hurzabum e apresenta Dana ao rapaz. Sammu-Ramat humilha Shag-Shag. Ravina estranha o hematoma de Fassur. Joana ampara Ebede-Meleque. As escravas hebreias, Lia e Naomi, chegam à Babilônia. Daniel reencontra os sábios e comenta sobre o encontro com Lia. Matias estranha o comportamento de Gadise. Ebede agradece o apoio de Joana. Amitis gosta de conversar com Shamiran. Neusta incomoda os nobres no palácio. Sammu-Ramat avisa à Kassaia que o encontro secreto acontecerá nesta noite. Evil pede para falar com Joaquim. Nitócris sente ciúmes de Amitis com Shamiran. Evil se abre com Joaquim. Nabonido lê as poesias que fez para Nitócris. Nabucodonosor reclama da fraqueza do filho e Nebuzaradã sugere uma caçada. Alguns guardas chegam ao alojamento de escravos para buscar Asher.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários