Carro capota em rodovia de MT e jovem paranaibense morre em hospital

Jackeline Rodrigues de Barros, natural de Paranaíba, morreu no Hospital Regional de Cáceres, em Mato Grosso, na noite de ontem (10). Ela estava em Fiat Strada que capotou na MT-175, perto de um trecho conhecido como curva da Urutal, entre São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste. A capotagem aconteceu por volta das 21h40 de quarta-feira. De acordo com testemunhas, a jovem foi lançada para fora do veículo durante capotamento.

Com 22 anos, a jovem estava no veículo com mais duas pessoas. O site Interativo divulgou que motorista do carro era Diego Sisquin, de 21 anos.

Até a publicação da matéria, o terceiro ocupante do veículo não tinha sido identificado pela Polícia Militar local. Essa pessoa é uma mulher, mas não houve divulgação da idade aproximada dela.

A vítima morava em Mato Grosso e o velório vai acontecer hoje em São José dos Quatro Marcos.

*Correio do Estado

