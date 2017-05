Caminhão frigorifico da JBS tomba na BR-060 entre Paraíso das Águas e Camapuã

Um caminhão frigorifico da empresa JBS que transportava carnes tombou por volta das 08:30hrs desta quinta-feira (11) na BR-060, no município de Camapuã, próximo a antiga entrada do Laticínio Imbaúba.

O Motorista do caminhão O.R.S, de 49 anos, trafegava no sentido Paraíso das Águas/Camapuã quando ocorreu o acidente, ele contou com exclusividade a redação do site CamapuãMais que vinha de Cassilândia e acabou perdendo o controle do veículo tombando-o na beira da pista.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Camapuã foi acionado e esteve no local socorrendo apenas um homem que estava como passageiro no caminhão e reclamava de dores nos arcos costais, além de ter sofrido escoriações devido ao acidente, o mesmo foi socorrido e encaminhado para o hospital de Camapuã, onde recebeu atendimento médico, passou por exame de raio x que não identificou quebraduras, em seguida o homem foi liberado. Já o motorista não teve ferimentos e continuou no local aguardando outro caminhão da empresa para transportar a carga ao seu destino final.

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de São Gabriel do oeste esteve no local do acidente registrando a ocorrência e averiguando os fatos. Os federais realizaram o teste do Bafômetro no motorista que não apresentou sintomas de embriaguez.

Brito News

