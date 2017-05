Câmara aprova Plano Diretor Participativo de Paraíso das Águas

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira dia 10 de maio de 2017, o Plano Diretor Participativo Municipal de Paraíso das Águas (MS).

Na segunda-feira(8), antes da sessão ordinária, os vereadores se reuniram e fizeram algumas alterações necessárias no plano apresentado e realizou a sessão extraordinária para votarem o Plano Diretor Participativo, que foi aprovado por unânimidade.

O Plano Diretor Participativo segue para sanção do prefeito municipal de Paraíso das Águas e será publicado no Diário Oficial do Município.

Foi aprovado com unânimidade de votos o Projeto de Lei Complementar nº 003/2017, de autoria do Poder Executivo “Que institui o código municipal de parcelamento de solo urbano de Paraíso das Águas – MS e dá outras providências.

