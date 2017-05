Após briga e bebedeira, namorada mata trabalhador rural com facada

O trabalhador rural Divinomar Rafael dos Santos, 39, foi morto com uma facada na altura do coração na noite de ontem (10), no bairro Senhor Divino, em Coxim, distante 260 km de Campo Grande.

A namorada da vítima, Célia Ferreira da Silva, 36, é a principal suspeita do crime, segundo informações do site Edição de Notícias. Ela foi presa poucos minutos depois do crime, por uma equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior). No momento da prisão, ela andava de bicicleta pela rua das Flores, no mesmo bairro.

Em um primeiro momento, Célia informou que deu uma paulada na cabeça do namorado, com quem se relacionava há seis anos. A versão foi desmentida por peritos que trabalharam no local.

Conforme a perícia, um dos dedos da vítima foi praticamente decepado, provavelmente na tentativa de se defender. O corpo foi levado para IML (Instituto Médico Legal).

As informações iniciais são de que o casal ingeria bebida alcoólica no quintal de um bar da rua Enersul quando começou a discutir e se agredir, foi quando Célia esfaqueou o namorado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida, caída em uma calçada.

De acordo com a Polícia Civil, a relação do casal foi marcada por muitas brigas e consequentemente ameaças e agressões. A maioria das desavenças é causada por ciúmes aliado a ingestão de bebida alcóolica.