Acontece nesta sexta-feira o sorteio da campanha Minha Mãe é uma Rainha Super Aurora

O Super Aurora nesta Sexta Feira dia 12 de Maio o sorteio da promoção Minha Mãe é uma Rainha Super Aurora, em comemoração do dia das mães.

Comprando no Super Aurora você ganha um cupom e concorre a um dia de beleza no Espaço Cult, hidratação, corte, escova e make-up com Gabriela Souza e para eternizar esse momento ganhará 5 fotos digitais com Juliana Angeli. Para fechar o grande dia poderá escolher um acompanhante para um jantar delicioso no Paraná Grill. Venha para o Super Aurora compre, concorra e presentei sua mãe!

Sorteio será às 16:30 horário local.

