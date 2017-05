Sindicato Rural entrega cartilha do Projeto Agrinho a rede municipal de Ensino

Na manhã desta quarta-feira 09, a diretoria do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, fez a entrega ao secretário municipal de educação, Guerino Périus, as cartilhas do Projeto Agrinho, que serão destinadas as escolas do município.

O Agrinho é um programa de responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do sul (FAMASUL), desenvolvido em parceria com o Governo Estadual e com as Prefeituras por meio das Secretarias Municipais de Educação, empresas e instituições públicas e privadas.

Tem como objetivo a complementação de atividades de aprendizagem para alunos do ensino fundamental, garantindo que, ainda na fase inicial de sua formação escolar, tenham contato com assuntos que os façam fortalecer a consciência ambiental e de relevância social promovendo uma educação crítica e reflexiva.

O programa está interligado com a missão de Promoção Social que almeja o desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do trabalhador rural e de sua família, numa perspectiva de maior qualidade de vida, consciência crítica e participação na vida da comunidade.

Em 2016, 41 municípios participaram do programa, 5 mil professores foram capacitados, além de atender 120 mil estudantes da rede pública de ensino.

Para 2017, a estimativa é aumentar o alcance para 180 mil atendimentos, 54 municípios e 8 mil professores.

