Homenagem ao Dia das Mães do Projeto Música e Arte lotou o Conviver

Na noite de ontem, 09, aconteceu um evento comemorativo em homenagem ao dia das mães, promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte, voltado para as mães das crianças participantes dos projetos culturais e esportivos de Chapadão do Sul e público em geral, no espaço Conviver.

A solenidade, que contou com a presença de centenas de pessoas, teve a presença do vice-prefeito João Buzoli, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário adjunto Rodrigo Bastista, diretora de Cultura Joelita Martins e os vereadores Toninho Assunção e Vanderson Cardoso.

Inicialmente, todas as mães ganharam uma lembrança pela data comemorativa e puderam tirar fotos com seus filhos, que podem ser acessadas clicando aqui.

Posteriormente, iniciou a apresentação teatral, do Projeto Música e Arte, com peças relacionadas com o dia das mães, que alegraram e emocionaram o público presente. Ainda no evento, a dupla Mari e Ana cantou uma linda música, sendo aplaudidas pelos presentes.

O evento também contou com uma apresentação da Banda Municipal.

No final, os presentes realizaram um lanche de confraternização, com os doces e salgados trazidos pelos mesmos.

*Assecom PMCS

