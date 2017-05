Homem ameaça ex mulher com revólver, tenta fugir da polícia mas é preso em Chapadão do Sul

Chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Chapadão mais um caso de violência doméstica na cidade.

Os policias foram acionados por meio do 190 a comparecer no Bairro Planalto da qual a vitima dizia que seu ex companheiro estava fazendo ameaças com uma arma, possivelmente calibre 38

Quando os militares chegaram no local, o acusado W.A.R, de 25 anos, já tinha fugido. Durante patrulhamento, a GUPM avistou o autor conduzindo uma motocicleta em ziguezague.

Foi dado ordem de parada, e de pronto o condutor obedeceu. Durante a busca pessoal, o homem ficou agressivo e muito violento, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo.

O autor foi entregue na delegacia de policia local sem lesão corporal. Quanto a motocicleta, foram tomadas as medidas administrativas e encaminhada ao pátio do Detran local.

*MS Todo Dia

