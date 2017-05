Governo estuda privatizar MS-306, diz secretário de Obras

O governo de Mato Grosso do Sul está fazendo um estudo para entregar para iniciativa privada a MS-306. Quem confirmou a intenção foi o secretário da Seinfra (Secretário de Estado de Infraestrutura), Marcelo Miglioli, nesta quarta-feira (10).

Ainda sem detalhes do projeto, Miglioli disse apenas que existe um estudo para promover a concessão e que agora o trabalho é em torno de definir o modelo. O trecho que pode ser concedido é o que liga Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, região nordeste e produtora do Estado.

Em Mato Grosso do Sul, apenas a BR-163, que é rodovia federal, foi privatizada e é responsabilidade da CCR MSVia atualmente. A concessionária, no entanto, quer revisar seu contrato de concessão, abrindo mão da obrigação de duplicar a BR-163, mas mantendo a cobrança de pedágios.

Depois de uma série de requerimentos enviados à secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, os deputados estaduais chamaram o titular, Marcelo Migliogli, nesta quarta-feira (10), para dar explicações sobre obras paradas. Em contrapartida, Miglioli apresentou números e previsões sobre algumas delas.

*Campo Grande News

