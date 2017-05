Empresário de Chapadão do Sul fez doação para voluntários da Cruz Vermelha

O empresário Pedro Fortuna, proprietário da Churrascaria e Lanchonete Chapadão, fez a doação de 04 unidades de Máscara Laríngea, para ajudar no trabalho dos voluntário Cruz Vermelha de Chapadão do Sul.

Com essa doação, a equipe da Cruz Vermelha Brasileira de Mato Grosso do Sul, Voluntários Chapadão do Sul, visando melhorar cada vez mais o atendimento Pré hospitalar prestado pela equipe na cidade e na região agora possui um aliado a mais para ajudar a salvar vidas, onde o Profissional Enfermeiro pode estar utilizando ele evitando que em determinadas situações o paciente fique privado de oxigênio e garantindo uma preservação das vias aéreas do paciente.

Os voluntários da Cruz Vermelha, presta serviço voluntario de Socorro e não possui retorno financeiro, e nem renda fixa e assim depende de doação para continuar realizando seus serviços, que vem mostrando cada dia mais ser de uma grande importância e indispensável para nossa população.

Atualmente a Equipe de Socorro Voluntario é Composta por 22 Voluntários entre Enfermeiros Técnicos de Enfermagem e Socorristas, todos capacitados e treinados para estarem atuando em Ambiente Pré Hospitalar de Urgência e Emergência. Sendo no ano de 2016 realizado mais de 500 Atendimentos Pré Hospitalar, e feito mais 40 Coberturas de Eventos na Cidade e na região e realizado apoio 20 Ações Sociais no Município.

A entrega das Mascaras Laríngeas Ocorreu na tarde dessa Terça Feira (10), contou com presença dos conselheiros Estaduais Adejair Morais e Rosana Schultz, Com dois integrantes da equipe de Socorro Romilda Batista e Gabriel Schultz, Com Empresário Valdir Pedro Fortuna.

Empresários e População que Possam interessar em estar fazendo doação, conhecendo o trabalho ou fazendo parte da equipe, podem estar entrando em Contatos pelos Telefones ( 67)9-9940-2636/(67)9-9958-1930 ou (67)9-8419-7285

Mascara Laríngea

A primeira máscara laríngea (ML) foi inventada pelo Dr. A.I.J. Brain, anestesiologista inglês,em 1981, a partir de exaustivos estudos anatômicos da laringe humana, Em 1981 fez o primeiro protótipo da ML unindo com cola um manguito de borracha de uma máscara pediátrica nasal de Goldman a uma ponta cortada diagonalmente de um tubo plástico.

Vários outros protótipos com modificações e diferentes materiais se seguiram até 1988, quando a ,ML passou a ser comercialmente disponível

A Máscara Laríngea (ML) é um dispositivo desenvolvido para o manuseio supraglótico das vias aéreas, podendo ser considerado como funcionalmente intermediário entre a máscara facial e o tubo traqueal., dispensando o uso de laringoscópio, ou instrumentos especiais para sua inserção

PARECER Nº 01/2015/Cofen/Comitê Excelência, Renovação, Inovação e Segurança do Cuidar.

Máscara Laríngea: É um dispositivo que permite a formação de um selo ao redor da laringe, oferecendo uma satisfatória alternativa para manejo das vias aéreas.

Art. 11 – O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:

I – privativamente:

l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

O acesso às vias aéreas tem prioridade sobre todos os outros aspectos da reanimação dos pacientes graves. O Enfermeiro deve atuar imediatamente caso a via aérea se encontre obstruída, haja risco de bronco-aspiração ou comprometimento respiratório, Observa-se assim que a lei do exercício profissional da Enfermagem ampara legalmente o Enfermeiro a proceder as técnicas de inserção de máscara laríngea quando necessário na sua pratica.

