Decoada repentina no Pantanal mata peixes e alerta para pesca predatória

O reaparecimento repentino da decoada no Pantanal sul-mato-grossense surpreendeu ambientalistas e fez soar um alerta para a pesca predatória. O fenômeno assusta os leigos pelo acúmulo de peixes mortos na superfície da água, que fica escura e com cheiro forte.

Contudo, o biólogo André Luiz Siqueira, presidente da ONG (Organização Não Governamental) Ecoa, deixa claro que a situação é comum nesta época do ano, natural e não prejudica o meio ambiente.

Com as cheias, as plantas que ficam nas margens dos rios são encobertas e morrem. As bactérias responsáveis pela decomposição consomem o oxigênio e deixam os peixes “sem ar”.

“O fenômeno é mais ou menos intenso dependendo do regime da cheia”, explica André. Ou seja, quanto mais o nível do rio sobe, mais vegetais são afetados e consequentemente mais animais vão morrer.

Segundo ele, nos anos de 2011, 2012 e 2014 a morte de peixes foi bem maior do que a registrada até o momento este ano.

A primeira decoada registrada esse ano, segundo ele, ocorreu na Serra do Amolar em abril. “A olho nu não matou muitos peixes, vimos poucos peixes boiando. Foram uns cinco dias de água escura”, afirma André.

Segundo ele, a chuva que atingiu a região fez aumentar o nível de oxigênio do rio, amenizando a situação. Contudo, no último dia 3 mais peixes apareceram mortos em quantidades superiores. A surpresa do presidente da Ecoa não se deve ao fenômeno em si, que costuma se repetir com frequência até a estiagem, mas pela forma repentina com que surgiu.