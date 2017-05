Costa Rica: Saúde convoca população a se vacinar contra Influenza, Dia D da campanha será em 20 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da coordenação de Vigilância Epidemiológica convoca os grupos prioritários: crianças de 06 meses a menores de 05 anos; gestantes; puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto); trabalhadores de Saúde; pessoas com 60 anos ou mais de idade e a população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional para vacinar-se contra a Influenza.

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza deste ano começou no dia 17 de abril e encerra em 26 de maio de 2017. Conforme a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, o Dia D da mobilização será em 20 de maio (sábado) onde todas as ESFs – Estratégia de Saúde da Família – Central; Sonho Meu III; Vale Do Amanhecer/Rural; Vila Nunes e São Francisco estarão abertos para receber os grupos prioritários.

“Sabe-se que a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a disseminar facilmente em epidemias sazonais e também podendo causar pandemias”, explica a secretária de Saúde Adriana Tobal.

A gerente Técnica da Vigilância Epidemiológica Ellen Pavan complementa que “a transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após o contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz. A transmissão é muito elevada em ambiente domiciliar, creches, escolas e em ambientes fechados ou semifechados”.

A vacinação contra a Influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e de suas complicações. E é realizada com definição de grupos prioritários e as categorias de risco clínico com indicação da vacina para influenza. A categoria do risco clínico, exceto para os Professores, é obrigatório à apresentação da prescrição médica durante a campanha, confira abaixo:

Categorias de Risco Clínico/Comorbidades:

• Doença Respiratória Crônica;

• Doença Cardíaca Crônica;

• Doença Renal Crônica;

• Doença Hepática Crônica;

• Diabetes;

• Imunossupressão;

• Obesos (obesidade Grau III);

• Transplantados;

• Portadores de Trissomias (Síndrome de Down e outras trissomias)

• Professores das Escolas Públicas e Privadas.

“O público alvo, portanto, representará aproximadamente 4.750 pessoas em nosso município. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários (trabalhadores de saúde, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional)”, enfatizou Adriana Tobal.

Confira abaixo a estimativa populacional para esta campanha contra a Influenza em Costa Rica:

• Idosos: 1.890

• Crianças de 06meses a menores de 02 anos: 587

• Crianças de 02 anos a menores de 04 anos, 11meses e 29 dias: 861

• Gestantes: 293

• Puérperas até 45dias após o parto: 48

• Trabalhadores de Saúde: 427

• Comorbidades: 560