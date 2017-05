Com helicóptero e apoio de Goiás e Minas, polícia caça ladrões de banco em Paranaíba

Cerca de 12 horas após o roubo e explosão a agência da Caixa Econômica Federal em Paranaíba, a polícia de Mato Grosso do Sul ainda não tem informações sobre os bandidos. Para ajudar nas buscas, o helicóptero da PM (Polícia Militar) está sobrevoando a cidade e forças policiais dos estados de Goiás e Minas Gerais já foram acionadas.

O helicóptero sobrevoa principalmente estradas vicinais e propriedades rurais. Além disso, equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e da Polícia Civil vasculham o município por terra, a procura de pistas que levem aos criminosos.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, policiais de Goiás e Minas Gerais também estão em busca dos criminosos. “Nós temos uma modalidade nova do Cangaço, que atinge o país todo, por isso estamos trabalhando em conjunto”, afirma o secretário.

A PF (Polícia Federal) também enviou uma equipe de peritos e papiloscopista de Campo Grande para a cidade. É a PF que deve comandar as investigações, já que o assalto foi a um banco federal.

Novo Cangaço – Pela manhã, o delegado Fábio Peró, da Polícia Civil, informou que o modo de atuação da quadrilha que roubou e explodiu a agência bancária é conhecido como “Novo Cangaço”, e já tem vasto histórico de atuação em Mato Grosso do Sul e região.

O delegado do Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) lembrou que as imagens de segurança mostram um veículo Toyota Corolla, com cinco homens dentro, estacionado em frente ao banco, sendo que um fica em uma esquina com uma escopeta calibre 12 em mãos e outro na outra esquina, com um fuzil 556.

Ele explica que a ação de roubo e explosão foi feita por três homens, que utilizaram explosivos caseiros e outras armas, já que também foram encontradas capsulas deflagradas de pistola 9 milímetros e 380.

Assim como o Garras, o delegado geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vargas, disse não acreditar que o PCC (Primeiro Comando da Capital) tenha envolvimento no roubo. “Há quadrilhas especializadas em roubos e acredito que sejam de outro Estado e não daqui”, comenta.

Vídeo abaixo mostra momento em que helicóptero da PM pousa na cidade: