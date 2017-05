Assalto a Caixa Econômica: Polícia encontra explosivo e mais de 60 capsulas próximo a banco

A Polícia Civil de Paranaíba, recolheu mais de 60 capsulas de arma de fogo próximo a agência da Caixa explodida na madrugada desta quarta-feira (10). Os indícios apontam para o uso de vários tipos de armamento, como pistola 9 milímetros, fuzil 556, pistola 380 e carabina calibre 12.

Além da Polícia Civil, a Polícia Militar de Paranaíba e o Garras, de Campo Grande, especialista a roubo a bancos e sequestro com especialista em explosivos, estão no local. Eles ainda esperam a chegada da Polícia Federal.

Equipes do Garras vistoriaram o prédio e encontraram mais explosivos no interior da agência. Para a polícia, no local do crime fica claro que os bandidos estudaram a área, pois a quantidade de explosivos foi calculada previamente.

Há informações de que os bandidos teriam levado compartimentos onde o dinheiro fica depositado dentro dos caixas eletrônicos, mas não há confirmação da polícia, que ainda apura a quantia roubada.

Pela agência foram encontradas notas de dinheiro espalhadas pelos destroços, que foram recolhidas pela perícia. O valor recolhido não foi informado pela polícia civil.

De acordo com o delegado adjunto do município, Francisco Antonio Moreira, um veículo foi atingido por um disparo durante a madrugada, mas ninguém ficou ferido. A polícia afirma que ainda não sabe a quantidade e nem o material de explosivos utilizados.

Por ser uma agência da Caixa Econômica a peritos da Polícia Federal é aguardada no local para dar andamento nas investigações, principalmente dentro do local. Demais policiais fazem a busca pelos bandidos na região.

Paranaíba fica na região leste de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com Minas Gerais e Goiás.