Armados com pedaço de madeira tentam assaltar homem no centro da cidade

Na noite desta terça-feira, 09 de maio, um homem sofreu uma tentativa de assalto em plena avenida do centro da cidade de Chapadão do Sul.

Um vendedor saía de um restaurante, às 20 horas, e ao atravessar a rua para embarcar em seu carro, que estava do outro lado da rua, foi abordado por dois indivíduos armados com pedaço de madeira. A vítima fugiu correndo de volta ao restaurante, momento em que foi atingido nas costas com um golpe desferido por um dos meliantes, sem gravidade.

Diante da frustração do assalto, os meliantes fugiram, tomando rumo ignorado.

A vítima informou que saiu do restaurante com o aparelho de telefone celular na mão, o que pode ter chamado a atenção dos meliantes, que de imediato decidiriam roubá-lo.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências pelas ruas da cidade, mas nenhum suspeito foi detido.

Está o caso registrado na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, que investiga.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários