Após sair de restaurante de Chapadão do Sul, vítima sofre tentativa de roubo com bandidos armados com pedaço de pau

Na noite da última terça-feira (09), a Polícia de Chapadão do Sul atendeu mais um caso de roubo na cidade.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima M.T.G.A, de 28 anos, estava saindo do restaurante na avenida Oito e seguindo sentido o seu carro que estava estacionado do outro lado da rua.

Nesse momento o homem foi abordado por dois indivíduos armados com pedaço de madeira.

Com medo, a vítima fugiu correndo de volta ao restaurante, momento em que foi atingido nas costas por um golpe desferido por um dos desconhecidos.

Após ação, os autores fugiram correndo sem levar nada e tomaram rumo ignorado.

As autoridades realizaram uma diligências pela região mas ninguém foi preso. Diante dos fatos, eles continuam investigando o caso em busca dos culpados.

Fonte: MS Todo Dia

