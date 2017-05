Prefeitura de Alcinópolis lança Campanha contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência Especializada da Assistência Social e Conselho Tutelar, realizará a partir do dia 15 deste mês a Campanha 18 de Maio Contra o abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A ação, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a importância de assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.

Confira a programação que contará com a parceria do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de 07 a 17 anos.

15/05 e 16/05 – Gincana ‘’Não ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes’’, realizada com os participantes do C.A.C.A, com as seguintes atividades: Campeonato de natação e frases criativas sobre a temática, onde haverá premiação com medalhas e brinde surpresa para os três primeiros ganhadores de cada campeonato;

18 de maio – às 07h30 horas e às 15h: em frente Escola Municipal Blitz ‘’Proteja Nossas Crianças – Não ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes’’, onde serão entregues Brindes Personalizados e Panfletos aos pedestres e motoristas. Teremos a participação de algumas crianças/adolescentes do SCFV de 07 a 17 anos durante o pedágio.

23 de maio – às 14h30: apresentação cultural com os participantes do C.A.C.A e Palestra voltada ao tema da campanha na Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, no Novo Belo Horizonte e sorteio de brindes.

30 de maio – às 09h: na Câmara Municipal, reunião com os beneficiários do Programa Bolsa Família, com apresentação cultural voltada ao tema da campanha com os participantes do C.A.C.A, e palestra sobre a temática com a psicóloga do CREAS. Previsto para haver sorteio de brindes.

Por que 18 de maio?

O motivo da data é em memória ao crime bárbaro ocorrido com a menina Araceli Cabrera Sanches que, com apenas 8 anos de idade. Ela foi sequestrada em 18 de maio de 1973, drogada, espancada, estuprada e morta por dois homens que promoviam festas em seus apartamentos, onde drogavam e violentavam meninas.

Apesar da repercussão e do trágico aparecimento do corpo de Araceli, desfigurado por ácido, em uma movimentada rua da cidade de Vitória (ES), poucos foram capazes de denunciar o acontecido. O silêncio da sociedade fortaleceu a impunidade dos criminosos. Além disso, a família da menina também silenciou diante do crime e sua mãe foi acusada de fornecer drogas para pessoas influentes da região, inclusive para os próprios assassinos de Araceli.

*Assecom – PMA

