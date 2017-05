Operário é socorrido pelos bombeiros após queda de 6 metros

O operário. R.P.S., 37 anos, morador do Parque União, que trabalhava na reforma de um posto na cidade para Paraíso das Agua, teve que ser socorrido até o Hospital Municipal, no início desta noite, pelo Corpo de Bombeiros.

O operário, trabalhava em cima de um Andaime, numa altura de 6 a 7 metros e, em determinado momento, seu companheiro, que ficou na parte de baixo, foi fazer o deslocamento do Andaime e segundo informações, ele escorregou e veio a cair.

O acidente aconteceu por volta das 18h00. A vítima do acidente foi transportada para o Hospital municipal, com escoriações, corte na cabeça e do braço, que serviu para amortecer a queda;

. R.P.S. apesar da altura, foi transferido consciente e está no hospital para observação.

