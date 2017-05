“O Papel do cidadão na comunidade” será tema de palestra ministrada pelo Procurador de Justiça Sérgio Harfouche em Costa Rica

O Procurador Justiça Sérgio Fernando R. Harfouche estará na quinta-feira, 11 de maio de 2017, a partir das 19h, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, em Costa Rica – MS, oportunidade em que irá ministrar gratuitamente a palestra “O Papel do cidadão na comunidade”. Eu Faço a minha parte?

O evento que é aberto ao público em geral é uma realização da Associação Com Cristo no Cerrado de Chapadão do Sul – MS e conta com apoio do Governo de Costa Rica.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa convida toda a população para prestigiar essa importante palestra que também terá apresentação do Coral Cor & Voz.

O Conviver está localizado na Rua João Bispo de Carvalho – Nº 396, Sonho Meu II, em Costa Rica. Para mais informações no telefone (67) 3247 7049.

Palestrante

Sérgio Harfouche é graduado em Ciências Jurídicas e pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela Uni Braz Cubas, de São Paulo – SP. É bacharel em Teologia pela UNIFIL/FATHEL, de Londrina – PR. Atualmente, titular da 23ª Procuradoria de Justiça Criminal de Campo Grande – MS. Idealizador e coordenador do PROCEVE – Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar.

Presidente do Conselho Estadual Antidrogas do estado do Mato Grosso do Sul. Representante dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e Antidrogas junto ao CONAD – Conselho Nacional Antidrogas, na condição de Titular. Presidente do Colegiado Nacional de Presidentes de Conselhos Estaduais Antidrogas e de Assuntos sobre Drogas, desde 2016.

Representante do Ministério Público Grupo Nacional de Direitos Humanos/GNDH, junto à Comissão Permanente de Infância, Juventude e Educação – COPEIJ/COPEDUC. Guardião dos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – da ONU – Organização das Nações Unidas.