Idosa que esperava troca de pneu do carro no acostamento é atropelada e morre

No início da noite de segunda-feira (8), por volta das 18 horas, atropelamento seguido de colisão entre uma motocicleta e um carro terminou com a morte de Carmelina Barbosa Corassa, de 82 anos. O acidente aconteceu no acostamento da MS-141, entre Naviraí e Ivinhema, a aproximadamente 300 quilômetros da Capital.

A família de Carmelina, que é de Naviraí, estava no Honda Civic e aguardava no acostamento enquanto o pneu do carro que tinha furado era trocado. Neste momento, segundo o site Ivinotícias, o condutor da Honda CB300 atropelou a idosa e colidiu na traseira do carro.

A vítima não resistiu aos ferimentos e outras vítimas, uma criança de 7 anos, uma jovem de 24 anos e um senhor de 60 anos precisaram ser levados para o hospital. O motociclista ficou em estado grave e aguardava vaga para ser encaminhado ao hospital de Dourados.

Polícia Militar Rodoviária da base de Amandina foi acionada e registrou o caso. Corpo de Bombeiros também esteve no local e o caso deve ser tratado como homicídio culposo.