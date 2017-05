Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de suas pretensões. Pode contar com o favor de todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

TOURO – A carreira profissional atingirá um ponto culminante de transformação e você poderá aproveitar as circunstâncias favoráveis para dar um salto em termos de progresso pessoal e material. Você vai encontrar um modo inteligente de sair de uma situação difícil sem prejudicar ninguém.

GÊMEOS – Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranquilidade e acirrarão certos desequilíbrios já existentes nessa área. Melhor compreensão dos sentimentos afetivos, embora sejam mínimas as mudanças nessa área.

CÂNCER – Dia indicador de êxito e sucesso em todas as coisas que empreender e, principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as relações sociais e pessoais. Tente compreender as pequenas frustrações diárias.

LEÃO – Você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em sua disposição para ser inteligente e lógico. Aproveite para tratar de assuntos que lhe interessam. As forças que influem seu signo estimulam sua criatividade e fazem com que você se sinta com mais energia.

VIRGEM – Momento em que estará predisposto a cometer excessos. Evite-os, pois. Por outro lado, o fluxo é propício ao comércio de roupas feitas e artigos de couro. Bom para o amor e o casamento.

LIBRA – Uma pessoa da sua família ou um amigo muito íntimo poderá dar uma surpreendente notícia, que deixará você muito feliz. Neste período, você estará buscando conquistar novamente a plena confiança da pessoa amada.

ESCORPIÃO – O fluxo é dos melhores as associações, ao casamento, a vida conjugal e para unir-se a outra pessoa. Bom na saúde. Sua relação com as pessoas no ambiente de trabalho poderão passar por alguns momentos negativos.

SAGITÁRIO – Continue se esforçando no campo profissional, pois espetaculares serão as chances de elevação material através deste. Você poderá estar se sentindo muito acima dos colegas de profissão, o que ocasionará certo tipo de desentendimento.

CAPRICÓRNIO – Com prudência e reserva você chegará onde deseja. Dia propício no plano profissional, financeiro e amoroso. Crises exageradas de ciúmes estarão fazendo com que seu relacionamento, ainda recente, comece a sofrer algum tipo de abalo.

AQUÁRIO – Estímulo forte e benéfico para o amor e as relações sociais. Maior facilidade para encantar as pessoas e para se encantar com elas. O otimismo poderá levar a problemas nos estudos e assuntos cotidianos.

PEIXES – Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades de nossa sociedade.

