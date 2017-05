O governador Reinaldo Azambuja (PSDB)estará hoje em Chapadão do Sul, onde participa de eventos públicos de manhã.

A agenda em Chapadão do Sul começa às 8h com entrega de Patrulha Mecanizada para atender a Agricultura Familiar no município. Em seguida acontece a Caravana do FCO (Fundo de Financiamento do Centro-Oeste).

Ainda durante a manhã, o governador participa da inauguração do Setor de Açúcar da Usina IACO e termina a visita em um almoço com autoridades locais

