Governador participou de ações que fomentam a economia em Chapadão do Sul

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja esteve em Chapadão do Sul, na manhã desta terça-feira, 09, para prestigiar ações que desenvolvem o progresso de Chapadão do Sul e região, além de fomentar o crédito para os empresários e agricultores.

O governador veio acompanhado do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Elias Verruck e o coordenador Nelson Cintra, além dos deputados estaduais Felipe Orro e Mara Caseiro.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recepcionou o governador e sua comitiva, e aproveitou a oportunidade para destacar a importância de voos regulares em Chapadão do Sul, tendo em vista que a maioria dos sul-chapadenses têm famílias nos estados da região sul e nordeste, e a aviação poderia ser a maneira mais prática para essa viagem, além que seria extremamente útil para os empresários e agricultores de Chapadão do Sul e da região.

Após este momento, João Carlos Krug apresentou algumas demandas para o governador Reinaldo Azambuja, como a necessidade de pavimentação de algumas vias, como as avenidas Minas Gerais e Tocantins. Além disso, o prefeito visitou juntamente com o governador, a construção da escola técnica, sugerindo que parte fosse utilizada como escola técnica e parte fosse cedida para o município.

