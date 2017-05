Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla se preocupa com o estado de saúde do filho. Benê comemora as novas amigas. Keyla pensa em um nome para o bebê e pede ajuda às amigas. Ellen acha graça do jeito diferente de Benê. Ellen promete a Dóris que não hackeará mais nenhuma rede de computadores. MB revela a Tina que os pais de Lica estão se separando. Lica se revolta contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e sai de casa. Keyla se recusa a deixar o hospital com o filho, e as amigas a apoiam. Tato garante que cuidará do bebê com Keyla.

NOVO MUNDO

Leopoldina passa mal, e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Avilez interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco na igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade. Jacira pede para Piatã não revelar o namoro dos dois. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Leopoldina elogia Joaquim para Anna. Licurgo e Germana decidem ficar na casa de Elvira. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. O Príncipe Regente pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro.

ROCK STORY

Mariane tenta justificar seu desaparecimento para Zac. Néia cede ao pedido de Léo e aceita Almir como convidado para o jantar. Zac avisa a Mariane que continuará morando com Gui. Lázaro diz a Mariane que ela precisa ter paciência para reconquistar Zac. Almir tenta convencer Néia a reatar com ele. Diana discute com Gordo por causa do CD de Gui. Néia finge que está namorando Ramon. Luizão conta a Nelson que Glenda não pagou o dinheiro que Amanda lhe roubou. Gilda aconselha Edith a ficar de olho em Glenda. Gilda comenta com Haroldo que chamou Marisa e Romildo para jantar. Diana fica arrasada ao ver Gui cantando Sonha Comigo para Júlia.

A FORÇA DO QUERER

Zeca discute com Jeiza. Edinalva dá dinheiro para os motoqueiros. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Bibi briga com uma mulher que confessa conhecer Rubinho. Simone discute com Silvana, que reclama de sua saúde para Eurico. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ivana e Eugênio veem o vídeo da viagem de Ruy e Ritinha. Anita e Shirley comemoram o sucesso do plano contra Ruy. Eurico questiona Dita sobre a saúde de Silvana. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Caio vê Joyce deixar a casa de Irene. Jeiza ataca o bandido que tentou assaltá-la ao vê-lo escolher outra vítima.

OS DIAS ERAM ASSIM

Alice recusa o pedido de casamento de Vitor. Renato não consegue ligar para casa. Domingos cuida de Vera. Vitor conta para Arnaldo que pediu sua filha em casamento. Kiki enfrenta o marido para defender Alice. Rimena ajuda Renato a comprar um anel para Alice. Marcos vai à casa de Cora cobrar seu dinheiro. Arnaldo e Vitor vão a um bordel. Alice pede para se encontrar com Cátia. Kiki tenta convencer a filha a se casar com Vitor. Toni se preocupa com a demora para receber seu dinheiro. Natália se encontra com Alice no lugar de Cátia. Alice se comove com o comportamento de Vitor. Hernando sugere que Renato vá até a cidade com Rimena. Amaral obriga Gustavo a tocar violão para ele. Leon consola Maria. Rimena beija Renato. Alice aceita se casar com Vitor

NOVELAS DO SBT

RUBI

Caetano diz a Rubi que se ela pretende se divorciar é justo que devolva o dinheiro a Heitor. Rubi fica furiosa ao saber que as ações já não estão em seu nome, culpa o cunhado de ter ajudado Heitor e jura que vai recuperar o que é seu. Cristina pergunta a Caetano se o que fez foi por vingança. Caetano diz a Cristina que Rubi é uma descarada, que além de enganar Heitor ainda roubou seu dinheiro. Cristina, aflita, pede ao marido que não a coloque entre a cruz e a espada, pois apesar de estar com a razão, Rubi é sua irmã.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Tanto Angélica como Montserrat chegam ao escritório de Pedro e ali encontram José. Montserrat o acusa de querer prejudicar Alessandro. Angélica suplica que ele responda que isso não é verdade. Pedro diz a Montserrat que Alessandro é culpado e deverá ficar por muitos anos na prisão. Sandro diz a Fabiola que é possível que ela não leve o sangue de Benjamin Almonte, pois Graziela conhecia sua “mãe” e sabia que ela era estéril. Portanto, seguramente Fabíola foi adotada. José Luis explica a Angélica que não mentiu quando disse que ia ajudar Alessandro. Alessandro vai ver Joaquim e eles se agarram a golpes, terminando ambos em uma cela de castigo. Jose Luis diz a Renato que chegou a pensar em levar Angélica para ver seu pai e pressioná-lo a dizer a verdade, mas teme que após isso Angélica termine muito afetada. Nadia e Victor fazem amor em uma cabana e Pedro os observa. Demetrio, muito orgulhoso, diz a sua mãe, a Josefina e a sua tia Carlota que começou a trabalhar na Marinha. Graziela diz a Demetrio que precisam celebrar esta grande notícia. Ele responde que irá celebrar, porém com sua esposa. Josefina se surpreende. Esmeralda e Angélica preparam uma festa intima para seus respectivos maridos, tanto José Luis como Renato ficam encantados. José Luis e Angélica se abraçam e dizem o quanto se amam. Pedro tenta pressionar Alessandro para que ele confesse que é culpado pelo cultivo de drogas e é sócio de Samuel. Alessandro resiste. Pedro, furioso, diz a Ezequiel que ele tem que obrigar Samuel se manter firme na confissão, acusando Alessandro. José Luis consegue falar com Samuel e diz saber que ele confessou que Alessandro é seu sócio. Samuel responde que desejam obrigá-lo a fazer isso, mas ele não o fará. Samuel diz que não tem motivos para se unir a Pedro nessa injustiça, pois seu único sócio era Joaquim Arechiga. José Luis está desolado no hospital, pois Angélica está muito grave. Amélia diz que sua filha não queria terminar assim. Nadia, chorando, diz a Pedro que se sente mal por usar Victor em seus planos sujos. Pedro, cínico, responde que esse é o preço que tem que pagar por colocar os olhos em uma mulher que não é pra ele. Nadia o diz que o odeia. José Luis pede a Renato que leve um recado a Montserrat, mas que não a diga que é ele quem manda. Renato diz a Montserrat que é urgente que fale com Alessandro e com seu advogado, e os diga que Samuel não assinou nenhuma confissão. Fabiola pede que Amália lhe explique porque Graziela disse que sua mãe não podia ter filhos. Ela pergunta se é adotada.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

EZEL

Eysan atira em Serdar e foge. Ezel tem uma visão de Mert e chega a conversar com ele. Tefo e Ali se livram do cadáver de Serdar. Ezel e Ali discutem, pois têm opiniões diferentes a respeito dos negócios. Bade e Azad escutam a discussão.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Helena discute com Dr. Paulo. Leôncio sonha com Isaura. Malvina fica irritada com Leôncio. Henrique fica sabendo do casamento de Isaura. Bernardo pede Moleca em casamento. Rosa quer voltar para a casa de Sebastião. Martinho e Raimundo vão em busca de Rosa a pedido de Sebastião. Leôncio rouba beijo de Isaura. Isaura visita Miguel na cadeia. Isaura aceita se casar com Belchior. Rosa deixa o quilombo. Helena ameaça Dr. Paulo. Tomásia visita Miguel. Henrique visita Malvina e conversa com Isaura. Raimundo e Martinho encontram André e Rosa. André e Martinho brigam. Leôncio encontra Isaura fraca e com febre.

O RICO E LAZARO

Sammu-Ramat avisa que providenciará tudo para pôr em prática o plano. Asher oferece seu alimento para Joel. Larsa repreende o escravo e manda Asher comer o alimento. Ravina e Zadoque criticam Fassur. Elga diz se sentir uma babilônica. Beroso elogia o lucro do troneio de lutas. Ebede-Meleque flagra Gadise beijando Matias. Neusta reencontra o servo. Ravina fala sobre o encontro com Chaim. Zac conversa com Rabe-Sáris e Nebuzaradã sobre a noite anterior. Rebeca diz que Fassur deseja Joana. Raquel pergunta se Shamiran acha que ela está gorda. Sammu-Ramat avisa a rainha sobre a decisão de Kassaia. Amitis pede para a sacerdotisa trazer Hurzabum ao palácio. Namnu pede para Arioque leva-la até a Casa da Lua. Elga discute com as gêmeas. Nabucodonosor visita os sábios e diz que os hebreus são bem-vindos em seu palácio. Neusta diz que Ebede-Meleque está de volta e não permite que o servo diga uma palavra. Nitócris fala mal de Evil para Shamiran. Kassaia fala sobre sua decisão com Gadise. Rabe-Sáris reclama da presença de Matias no palácio. Ebede-Meleque e Joaquim conversam sobre amor. Shag-Shag leva Elga para conhecer a Casa da Lua. Zac presenteia Joana. Elga bebe cerveja com Shag-Shag. Samira e Talita se oferecem para ajudar Zelfa. Ravina se declara para Ilana. Dalila diz que tem alguém mexendo em seus trabalhos de costura. Sammu diz estar tudo pronto para que Kassaia se deite com outro. Ebede-Meleque percebe a aproximação de Gadise e se esconde. Elga chega em casa e Chaim pergunta se ela bebeu.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

