Acidente na rotatória da Avenida Seis deixou motociclista ferido

O ponto cego do veículo, foi o causador do acidente envolvendo uma moto Honda Titan e um Ford KA, na rotatória da Avenida Seis com a Onze.

Um motociclista identificado como Baiano, descia pela Avenida Onze e ao fazer a rotatória para entrar na Avenida Seis, foi atingido lateralmente, pelo veículo do Ford KA que tinha como condutora uma jovem identificada com Rayana e trafegava na Avenida Onze.

Segunda a condutora, ela não percebeu a presença da moto e foi atrapalhada pelo famoso ponto cego existente no para-brisa do veículo.

Com o choque, a vítima bateu com o rosto no asfalto e apesar de estar de capacete teve um corte profundo na face e outro no pé direto, onde havia a suspeita de fratura.

Os bombeiros foram acionados e após realizar os primeiros atendimentos, transportou ela consciente para o Hospital Municipal.

Comentários