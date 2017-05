37 Anos: Projeto Dança Costa Rica reúne dezenas de famílias no Parque Ecológico

Seguindo a programação do 37º ano de Emancipação Político-Administrativa do município, foi realizado no domingo, 07 de maio de 2017, no Parque Ecológico Villibaldo Rodrigues Barbosa “Viliboldo” a primeira edição do Projeto Dança Costa Rica “Dançar é Saúde”.

O evento reuniu dezenas de famílias costarriquenses que tiveram um momento de recreação e lazer, assim como melhora na qualidade de vida de quem participou. “Sem dúvidas dançar samba, salsa, merengue e ainda cuidar da saúde não tem preço”, declarou a subsecretária de Saúde ao falar da importância do município em ser parceiro de eventos como este.

“Incentivar a prática esportiva com atividades para todas as idades é meta do nosso governo”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa ao parabenizar os professores pela iniciativa, em especial aos que prestigiaram esse

Foto: Francisco Rodrigues – ASSECOM/PMCR

