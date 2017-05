Vereadores de Chapadão do Céu buscam recursos em Brasília

Os vereadores Mauri Wierrbicki, Walter da Rosa e Luiz Alberto Parente Lustosa estiveram em Brasília em visita a deputados e senadores pleiteando benefícios para a população.

Na Anatel verificaram a situação das operadoras e de novos portais para melhorias no serviço de internet em Chapadão do Céu, com a Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso Karla Cavalcanti.

No gabinete do Senador Ronaldo Caiado foram recepcionados pelo mesmo e pelo presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás – FAEG – José Mario Schereiner, que intermediou junto Governo do Estado pedido de melhorias na ligação e ampliação do asfalto para Mineiros.

Em reunião com o Deputado Federal Daniel Vilela (PMDB), foram solicitados recursos junto ao Ministério do Esporte, para a construção de um Centro Poliesportivo.

Na cidade de Goiânia estiveram em visita aos Deputados Estaduais Zé Nelto (PMDB) e Marquinhos Palmerston(PSDB).

Finalizando os compromissos agendados na capital, os vereadores estiveram visitando a Casa de Apoio de Chapadão do Céu em Goiânia, inaugurada no inicio de abril.

